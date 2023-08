Heger: Výkon spravodlivosti nie je žiadny prevrat

Reagoval tak na slová predsedu Smeru-SD Roberta Fica po štvrtkovom zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

„Nechajme políciu konať. Spravodlivosť patrí do rúk orgánov činných v trestnom konaní, nechajme, nech súdy rozhodnú. Lebo takto to má fungovať v právnom štáte a my chceme, aby Slovensko bolo právny štát,“ uviedol Heger na sociálnej sieti.

Heger obvinil Fica z vybudovania „monštruózneho korupčného systému“ a podotkol, že prepojenia každý deň viac a viac smerujú k nemu. „Vieme, čo by sa stalo, keby ste sa dostali k moci. Všetko by ste zastavili, zrušili a zničili. Len preto, aby ste boli vy a vaši nominanti beztrestní,“ uviedol.

NAKA mala počas zásahu vo štvrtok ráno zadržať minimálne dve osoby. Má ísť o členov bývalého tímu Oblúk z policajnej inšpekcie. Zasahovať mali aj v dome riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča a bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Policajti sa mali nachádzať v budove SIS aj Národného bezpečnostného úradu. Prezidentka už požiadala premiéra, aby zvolal Bezpečnostnú radu SR.