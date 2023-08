Dvojnásobný držiteľ Oscara Robert De Niro dnes slávi 80 rokov

Je držiteľom dvoch Oscarov, dvoch Zlatých glóbusov a desiatok ďalších významných ocenení. Stvárnil charakterovo rôzne postavy v takmer 120 filmoch, z ktorých sa mnohé stali kultovými.

Dnes (17. augusta) bude mať 80 rokov americký herec, režisér a producent Robert De Niro.

Obdivuhodná kariéra herca sa začala v roku 1974, kedy stvárnil mladého Vita Corleoneho v druhej časti trilógie Francisa Forda Coppolu a Maria Puza Krstný otec II. Náhrada Marlona Branda mladším hercom bola vynikajúcou voľbou - Robert De Niro získal za svoj herecký výkon prvého Oscara.

Robert Anthony De Niro Jr. sa narodil 17. augusta 1943 v New Yorku talianskym prisťahovalcom – známym umelcom Robertovi a Virginii. Keď mal dva roky, rodičia sa rozviedli a vychovávala ho najmä matka.

Ako desaťročný sa prvýkrát objavil na divadelných doskách. Zahral si zbabelého leva v hre Čarodejník z krajiny Oz. Neskôr nastúpil na prestížnu New York's High School of Music and Art, ale školu opustil, keď mal 16 rokov. Následne študoval herectvo na konzervatóriu u Stelly Adlerovej. Jeho skutočný debut prišiel vo filme Pozdravy (1968).

Osudovou sa pre herca stala spolupráca s režisérom Martinom Scorsesem vo filme Mizerné ulice (1973). Ďalšia režisérova snímka Taxikár (1976) priniesla De Nirovi ocenenie Zlatá palma na Medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes. Herec za rolu duševne narušeného taxikára brázdiaceho nočné cesty New Yorku získal aj nomináciu na Zlatý Glóbus i na Oscara za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe.

V roku 1978 priniesla umelcovi úspech aj vojnová dráma Lovec jeleňov, ktorá získala päť Oscarov a o dva roky neskôr životopisná snímka Zúriaci býk (1980). Za postavu boxera Jakea La Mottu si Robert De Niro prevzal druhého Oscara a Zlatý Glóbus.

Nasledovali ďalšie filmy ako Vtedy v Amerike (1984), Misia (1986), Polnočný beh (1988) či Mafiáni (1990). V ňom sa stal De Niro legendou a začal sa považovať za jedného z najlepších predstaviteľov mafiánskych rolí. V takýchto úlohách sa predstavil v snímkach Príbeh z Bronxu (1993), Frankenstein (1994), Kasíno (1995), Neľútostný súboj (1995), Spáči (1996), Pes lump (1997), Ronin (1998) či The Irishman (2019).

Napriek nálepke mafiána zvládol presvedčivo aj komediálny žáner. Najvýraznejšiu príležitosť dostal v snímkach Analyzuj (1999) a Analyzuj znova (2002). Svoje herecké umenie predviedol aj v neskorších komédiách Jeho foter, to je lotor (2004), Fotri sú lotri (2010), Frajeri vo Vegas (2013), Mafiánovci (2013), Stážista (2015), Dedo je lotor (2016), Podfuk za všetky prachy (2020), Ako dostať deda z domu (2020) či Toto je môj foter (2023).

„Aj keď som ho daboval v 33 filmoch a videl snáď aj všetky ostatné, ktoré nakrútil, stále sa mám od Roberta De Nira čo učiť. Je to veľká radosť a vždy herecká výzva postaviť sa k mikrofónu a dať do svojho hlasu všetku tú emóciu, nuansy reči tela, humor, drámu, smútok, bolesť, sklamanie, hnev, úzkosť, vystihnúť všetky jeho grimasy a mimiku. Skrátka nespočetné variácie ľudských pocitov, ktoré hrá tak, že ich vlastne nehrá ale jednoducho je,“ povedal pre TASR dabér a herec Peter Rúfus.

Univerzálny herec, ako je často De Niro označovaný, výrazne podporuje kultúrny život svojho rodného New Yorku prostredníctvom spoločnosti Tribeca Productions a Tribeca Film Center, ktorú založil v roku 1988. Prostredníctvom nej sa podieľal na vzniku množstva filmov, či už ako producent, režisér alebo herec. Patrí medzi ne spomínaný Príbeh z Bronxu alebo dráma Kauza CIA (2006).

Robert De Niro sa častokrát opakovane objavuje v snímkach po boku tých istých hercov. Medzi nimi je jeho osobný priateľ Joe Pesci. Zahrali si spolu vo filmoch Vtedy v Amerike, Mafiáni, Príbeh z Bronxu, Kasíno, Kauza CIA či The Irishman. Ďalším jeho obľúbeným partnerom je Al Pacino (Krstný otec 2, Neľútostný súboj, The Irishman), ale aj Dustin Hoffman (Spáči, Foter je lotor, Fotri sú lotri). Z hereckých kolegýň si spoločne s Diane Keatonovou zahral napríklad v Krstnom otcovi II. (1974), v dráme Marvinova izba (1996) alebo v komédii Veľká svadba (2013).

Podľa Petra Rúfusa, aj keď sa zdá, že pri každej postave Roberta De Nira môže použiť ten istý hlas, vždy je v ňom iný odtieň. „Môj priateľ Jozef Švoňavský - jeden z najlepších slovenských úpravcov dialógov, ktorý excelentne prekladal a upravoval dialógy Roberta De Nira pre dabing - raz povedal, že tento herec dokáže zahrať aj smetiarske auto. Asi mám šťastie, že takú postavu nikdy nestvárnil, lebo vážne neviem aký odtieň hlasu by som pri tom použil,“ uviedol pre TASR Rúfus.

Robert De Niro bol dva razy ženatý. So svojimi bývalými manželkami má šesť detí. Siedme mu tento rok v apríli porodila jeho súčasná partnerka Tiffany Chen.

Jeden z najznámejších hollywoodskych hercov si okrem mnohých ocenení prevzal v júli 2008 na Medzinárodnom filmovom festivale Karlove Vary Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos do svetovej kinematografie.