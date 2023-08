V obľúbenej destinácii bojujú hasiči s lesným požiarom. Evakuovali už 5 obcí

V jeho dôsledku úrady evakuovali už päť obcí a zatvorili niekoľko ciest, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Požiar sa vymkol spod kontroly. Jeho vývoj nie je zrovna najlepší... Bol to ťažký deň,“ uviedol v stredu večer líder regionálnej vlády Kanárskych ostrovov Fernando Clavijo. Dodal, že cieľom hasičov je v súčasnosti zabrániť šíreniu požiaru.

Za uplynulých 24 hodín sa totiž oheň rozšíril na plochu 1800 hektárov, uvádza agentúra Reuters. Požiar vypukol v utorok a v súčasnosti sa šíri lesom v roklinách na oboch stranách sopky Pico de Teide, ktorá je najvyšším vrchom Španielska.

BREAKING – Spain: Catastrophic wildfires have been reported in the island of Tenerife. 3,000 people were evacuated. pic.twitter.com/CJlwqLVBiz