Video: The Killers sa ospravedlnili za pozvanie ruského fanúšika na pódium

DNES - 17:56

Tbilisi Správy » Zahraničné

Americká rocková skupina The Killers sa v stredu ospravedlnila za to, že v utorok na koncerte v Gruzínsku pozvala na pódium ruského fanúšika. V dave pod pódiom to vyvolalo piskot. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.

Moskva počas krátkej vojny v roku 2008 zaútočila na Gruzínsko a podporila separatistov v Južnom Osetsku a Abcházsku. Asi pätina gruzínskeho územia je odvtedy pod správou Ruskom podporovaných separatistov. Od vlaňajšej invázie Ruska na Ukrajinu tiež Gruzínsko prijalo tisíce Rusov utekajúcich pred mobilizáciou. To vyvoláva v malej kaukazskej krajine napätie. Podľa videa na sociálnych sieťach frontman skupiny The Killers Brandon Flowers počas koncertu na pobreží Čierneho mora pozýva na pódium fanúšika. A hovorí: „Tento chlapík je Rus. Je to v poriadku, že sem ide Rus?“ pýta sa Flowers a ľudia v dave reagujú piskotom. „Nechcete to uznať, ak je niekto váš brat?“ pýta sa. Podľa miestnych médií niektorí ľudia z koncertu odišli. „Dobrí ľudia Gruzínska, nikdy sme nemali v úmysle nikoho uraziť!“ uviedli v stredu na sociálnych sieťach The Killers. „Priznávame, že slová, ktoré mali znamenať, že všetci diváci a fanúšikovia skupiny The Killers sú ´bratia a sestry´, mohli byť nesprávne zvolené. Nechceli sme nikoho nahnevať a ospravedlňujeme sa,“ napísala kapela. Organizátori koncertu v Čiernomorskej aréne sa tiež ospravedlnili. „Chápeme emócie našich hostí,“ uviedli. „Konanie umelca na pódiu nie je postojom Čiernomorskej arény,“ dodali. Predskokan The Killers gruzínska rocková kapela LOUDspeakers, po incidente oznámila, že je „sklamaná“. Na sociálnych sieťach uviedla: „Rusko je nepriateľ a okupant!“ Zdieľať tento článok na Facebooku