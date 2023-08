Za pokus o vraždu expartnerky pôjde Erik Korintuš do väzenia na 20 rokov

Na stredajšom zasadnutí o tom rozhodol Najvyšší súd (NS) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.

NS SR priznal obžalovanému poľahčujúcu okolnosť, keďže sa priznal k spáchaniu trestného činu a úprimne ho oľutoval. Nezistil však dôvody na zmiernenie trestu, ako to žiadal obžalovaný. „Odvolací súd aj po jej priznaní považoval úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 20 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia uložený prvostupňovým súdom za primeraný,“ uviedla Važanová.

Súd pri rozhodnutí prihliadol na spôsob vykonania činu, teda prítomnosť maloletých detí poškodenej pri skutku. Zohľadnil aj okolnosti, pre ktoré k dokonaniu činu nedošlo. Zároveň zamietol odvolanie poškodenej ako oneskorene podané.

Medzi partnermi v minulosti podľa prokuratúry dochádzalo k častým nezhodám najmä pre nadmerné požívanie alkoholu obžalovaným. Najskôr sa mal expartnerke vyhrážať zabitím prostredníctvom textových správ. Potom podľa Úradu špeciálnej prokuratúry vyliezol na balkón, rozbil sklenenú výplň a vnikol do bytu. Poškodená s dvoma maloletými deťmi utiekla z bytu na ulicu, kde ich obvinený dobehol, napadol ju a bodol nožom do oblasti hrudníka. Dokonaniu skutku zabránili tri osoby, ktoré sa nachádzali v blízkosti miesta činu.