V Rusku slávnostne odhalili ďalšiu Stalinovu sochu

Nachádza sa pred hlavným vchodom do areálu továrne na výrobu policových regálov v meste Velikije Luki v Pskovskej oblasti ležiacej na severozápade európskej časti Ruskej federácie, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

Iniciátorom projektu bola nadácia na ochranu ruského kultúrneho dedičstva Viťaz, ale podporili ju aj vedenie a zamestnanci továrne Mikron.

„Ľudia vyjadrili túžbu vidieť pamätník Josifa Stalina každý deň, keď prídu do práce,“ zhrnul zástupca generálneho riaditeľa Vladimir Paršikov.

Pôvodne mal byť tento Stalinov pamätník nainštalovaný v meste Volgograd, ale z dôvodu negatívneho postoja regionálnych orgánov sa tento zámer nezrealizoval. Zvažovali sa aj možnosti jeho inštalácie v Moskovskej oblasti či vo Voroneži, ale ani tam s tým úrady nesúhlasili.

Po troch rokoch hľadania vhodného miesta napokon sochu v utorok osadili v meste Velikije Luki, ktoré je známe aj ako „Malý Stalingrad“ — na pamiatku prvého a strategicky dôležitého víťazstva v tzv. Veľkej vlasteneckej vojne.

New monument to #Stalin opened in Pskov region yesterday. Only since 2020 there were over 16 monuments put to the dictator in different parts of #Russia. Cult of authoritarianism continues to flourish... pic.twitter.com/8H29jezb9i