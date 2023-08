Profesionálny kaderník radí: Prestaňte míňať zbytočne peniaze na tieto produkty

Nechať sa ovplyvniť módnymi trendmi je, čo sa týka vlasov, naozaj jednoduché. V prípade vlasových produktov by ste však mali spomaliť. Podľa profesionálneho kaderníka Chrisa Wenzela existujú produkty, na ktoré by ste jednoducho nemali míňať peniaze. Na svojom YouTube účte Blowout Professor zverejnil video, v ktorom vysvetlil, o ktoré produkty ide a prečo si to myslí.

Chris v prvom rade odporučil vyhýbať sa hydratačným šampónom. Síce spôsobia, že vlasy budú na prvý pohľad hodvábne hladké, no nevydrží to dlho. Extra zložky, ktoré do nich pridávajú, vlasy zaťažujú. „Robia ich ťažkými a mastnými,” povedal kaderník.

Taktiež povedal, že by nepoužil žiadny produkt, ktorý tvrdí, že okrem iného má zabudovanú tepelnú ochranu, pretože takmer nikdy neponúka žiadnu skutočnú pomoc. Ak chcete na vlasy použiť tepelnú ochranu, vyberajte si krém alebo sprej priamo určený na fénovanie, radí.

Pokiaľ ide o zdravé vlasy, Chris trvá na tom, že menej je viac. Ignorujte teda štítky, ktoré vám hovoria, aby ste ich produkt používali každý deň, pretože väčšinou to naozaj nepotrebujete. Taktiež výstražný palec dvíha pri peelingu na pokožku hlavy. V skutočnosti totiž pôsobí viac škody ako úžitku.

Radí držať sa základných vlasových produktov, pričom nemusíte míňať peniaze na nákup celého sortimentu od jednej značky, aj keď tvrdia, že najlepšie fungujú spolu. Nie je podľa neho nič zlé na tom, keď zmiešate a zladíte šampóny, kondicionéry a spreje, ktoré máte radi a vyhovujú vám.