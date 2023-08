Tréner psov: Tieto 3 plemená by som si nikdy nevybral. Tento druh neskutočne zapácha

Pri výbere domáceho miláčika je dôležité brať do úvahy osobnosť, životný štýl i potreby psa aj majiteľa. Každý má iné preferencie, no tréner psov sa podelili o tri plemená, nad ktorými by ani neuvažoval. Jedna rasa dokonca zapácha, nech robíte čokoľvek.

Odborník na psy sa so svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti delí o rôzne typy z oblasti kynológie. V jednom z videí na TikToku zdieľal, ktoré plemená by si nikdy nevzal domov. Jeho zoznam začína stredoázijským ovčiakom, ktorý je na jeho vkus príliš veľký. Samci môžu vážiť aj viac ako 80 kilogramov. Ide o skvelých strážcov dobytka, no tréner vidí problém v tom, že žiadny dobytok nemá. Pre tých, ktorí majú statok, je to však ideálny pes, vysvetľuje.

Tréner by sa vyhol aj anglickému farbiarovi. Samci môžu mať až 50 kilogramov, no v tomto prípade trénera nezaujíma jeho váha, ale skôr mastná pokožka. „Kvôli mastnej pokožke zapácha tak, ako žiadny iný pes. Je jedno, koľkokrát ich okúpete. Majú zápach, ktorého sa ťažko zbavujete,” povedal vo videu.

Tretím plemenom na jeho zozname je čivava. Čivavu nazval malým démonom z podsvetia, ktorý všetko rozhryzie. S týmto plemenom súhlasili aj komentujúci. „Viac ako 20 rokov sa starám o domácich maznáčikov a jediný raz, čo som bol pohryzený, tak to bol kríženec čivavy,” napísal.