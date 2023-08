Tieto veci by ste nemali mať v šatníku. Dajte ich preč a získate priestor navyše

Miesto v šatníku je obmedzené a ak si v ňom budete držať nepotrebné veci, ľahko sa môže zmeniť na preplnený chaos. Keď z neho odstránite nasledujúce veci, získate nielen priestor, ale aj lepší prehľad o tom, čo sa v ňom nachádza.

Oblečenie, ktoré vám nesedí

Ak uchovávate v šatníku kúsky oblečenia, ktoré sú vám malé, veľké alebo vám jednoducho nesedí strih, zbavte sa ich. Ak si ich odkladáte na čas, keď zmeníte váhu, nerobte to. Je totiž vysoko pravdepodobné, že vtedy už nebudú v móde. Namiesto nich radšej vytvorte priestor pre oblečenie, ktoré môžete nosiť práve teraz.

Pamiatkové predmety, ktoré môžete vystaviť

Prvý ľúbostný list od partnera, obrázky od detí, svadobná fotografia starých rodičov. Milované pamiatky nemusia zostať bez povšimnutia v skrini v škatuli. Vystavte ich vo svojom dome. Nielenže si tak vytvoríte peknú výzdobu, ale zároveň získate ďalší úložný priestor.

Kostýmy

Parochne, saká so strapcami, mikulášske čiapky, ozdobné čelenky či perá. Po týchto kúskoch nesiahnete viac ako raz či dvakrát za rok. Nezaslúžia si preto mať miesto vo vašej hlavnej skrini. Odložte ich do krabice s nápisom a odložte tam, kde máte sviatočnú výzdobu.

Veci, ktoré treba vrátiť

Kúpili ste si niečo, no nesedí vám to? Ak tieto kúsky schováte do skrine, určite ich zabudnete vrátiť. Dajte ich v taške do auta, kde vám budú dobrou pripomienkou. Rovnako spravte aj s vecami, ktoré máte požičané od blízkych a neustále ich zabúdate vrátiť.

Obľúbené topánky

Uskladňujete v šatníku všetku svoju obuv? V tom prípade viete, že za každým, keď chcete vyjsť von, musíte najskôr navštíviť skriňu. Vyhnite sa zbytočnému chodeniu hore-dole a nechajte si obľúbenú obuv pri vchode. Pozor, neprežeňte to. Obmedzte sa na jeden či dva páry obuvi pri vchode.