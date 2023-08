Blinken naďalej vidí priestor na diplomatické riešenie situácie v Nigeri

„Naďalej sa veľmi sústredíme na diplomaciu pri dosahovaní výsledkov, ktoré chceme, a to je návrat ústavného poriadku. Verím, že na dosiahnutie tohto výsledku je tu aj naďalej priestor pre diplomaciu,“ povedal Blinken novinárom.

Dodal, že tlak, ktorý vyvíja Hospodárskeho spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) na vodcov junty zodpovedných za narušenie ústavného poriadku v Nigeri narastá. „Myslím si, že to musia brať do úvahy, ako aj to, že ich činy ich izolovali od regiónu a sveta,“ skonštatoval šéf americkej diplomacie.

Vojenská junta sa v Nigeri dostala k moci 26. júla, keď zadržala demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma.

Náčelníci generálnych štábov krajín zoskupenia ECOWAS budú tento týždeň vo štvrtok a piatok v Ghane rokovať o možnom vojenskom zásahu v Nigeri.