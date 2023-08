Muž sa ohrozil, aby zachránil ovcu. Hrdinský čin ho mohol stáť život

Chris Oxlade-Arnott (51) a jeho manželka Jilly (55) si užívali malebnú prechádzku po pobreží vo Woolacombe, keď v pondelok 7. augusta zbadali neďaleko pláže uviaznuté zviera. Ovca sa zrejme zatúlala na skaly pri hľadaní potravy.

S prichádzajúcim prílivom sa manželia rozhodli, že nemôžu nechať ovcu len tak, aby zahynula. Chris neváhal riskovať vlastnú bezpečnosť, aby zachránil život ovci, ktorá uviazla na skalnatom útese, a začal liezť po strmých skalách, píše DailyMail.

Hoci na takýchto skalách nie je jednoduché udržať balans, podarilo sa mu prehodiť si ovcu cez plecia a odniesť ju do bezpečia na vyvýšené miesto. Celá záchranná akcia trvala približne pol hodinu. „Zasiahli ju vlny, bola premočená, zjavne vyčerpaná z toho, že sa držala na malej rímse, a vyzerala, že ma rada vidí,” povedal Chris.

