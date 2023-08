Záchranár vyvracia mýtus: Moč na zranenie od medúzy nepomôže, spravte radšej toto

Dlhé roky koluje medzi ľuďmi rada, že pri popŕhlení medúzou pomôže moč. Ukázalo sa však, že tento tip vám od bolesti neuľaví.

Záchranár, ktorý sa veľmi často stretáva s tým, že tomu ľudia veria, zverejnil na sociálnej sieti vtipné video, ktorým sa snažil poukázať na absurdnosť tohto mýtu. Tiež poradil šikovný trik, ktorý na bolesť zaberá.

Na TikToku sparodoval situáciu, s ktorou sa vo svojej praxi stretáva až príliš často. V úlohe záchranára prišiel k zranenému človeku s priateľmi naokolo. Vo videu, v ktorom si zahral všetky postavy, povedal: „V skutočnosti existuje celkom jednoduchý spôsob, ako zmierniť bolesť!” Jedna z postáv reagovala: „Močiť? To sme už urobili, ale nefungovalo to.”

Záchranár, zjavne zdesený tým, že celá skupina kamarátov vyskúšala silu svojho moču pri zranení svojho kamaráta, prezradil jednoduchý tip. „Len to namočte do teplej vody. To je všetko,” povedal.

Krátke video sa rýchlo stalo virálnym, pričom mnohí neváhali podeliť sa so svojimi názormi v komentároch. Kým niektorí boli vďační za jeho radu, iní uvažovali, kde vznikol mýtus s močom. Viacerí za pôvodcu označili známu časť zo seriálu Priatelia.