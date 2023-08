Ako sa dobre vyspať v lietadle: Toto je najlepšie sedadlo pre spánok

Čo sa týka spánku, dlhšie lety môžu byť výzvou aj pre skúsených cestovateľov. Každý skúša, čo by mu mohlo najviac pomôcť - neustále hľadanie vhodnej polohy na spánok, tabletky na spanie, alkohol, zabalenie sa do deky či nosenie vlastného vankúša. Hoci to tak niekedy nevyzerá, aj v lietadle sa dá dobre vyspať.

Letuška Lieche Klaasens tvrdí, že je to možné, ak si nájdete to správne miesto. Jej tajomstvo spočíva vo výbere jedného konkrétneho sedadla, pri ktorom vás budú len minimálne rušiť a môžete si vytvoriť príjemné prostredie pre spánok.

„Osobne sa vždy rozhodnem pre sedadlo pri okne, pretože poskytuje pevnú stenu, o ktorú sa dá oprieť, a minimalizuje rušenie ostatnými hosťami,“ povedala letuška. Okno poskytuje pevný povrch pre hlavu a hornú časť tela, čo uľahčuje nájdenie pohodlnej polohy na spanie. Nepohodlne vykrútená hlava či padajúca hlava je vďaka tomuto miestu minulosťou.

Podľa letušky dokáže uľahčiť relaxáciu aj výber oblečenia. Kladie dôraz na pohodlné, voľné a priedušné oblečenie. Mali by ste sa vyhýbať rifliam a tesným blúzkam. Cestujúcich tiež nabáda, aby neodmietali ponúkané pomôcky na spanie, ktoré blokujú umelé svetlo v lietadle, ako napríklad maska na oči.

Podľa letušky Erin Gibson z Veľkej Británie je dôležitá aj predspánková rutina. Radí vybrať si nejaký film alebo televízny program na skrátenie si času, natiahnuť si nohy, pohodlne sa usadiť, dať si masku na oči a prikryť sa dekou. Letuška Claire Smalhorn podľa NY Post odporúča nosiť so sebou vlastnú fľašu vody a ku káve alebo alkoholu zvoliť aj bylinkový čaj.