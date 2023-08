Výbuch na čerpacej stanici: Z ruskej metropoly hlásia desiatky mŕtvych a zranených

K požiaru došlo v pondelok večer v dagestanskej metropole Machačkala. Zranených bolo ďalších 66 ľudí, z toho desiati sú v kritickom stave, uviedla ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na námestníka ruského ministra zdravotníctva Vladimira Fisenka.

Medzi zranenými je 13 detí, uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na dagestanské ministerstvo zdravotníctva.

A Massive Fire is burning in the Southwestern Russian City of Makhachkala after a Car caught on Fire at a Gas Station resulting in a Large Explosion after it spread to the Station’s Fuel Tanks; Fire Crews are on-scene but the Situation is not under Control. pic.twitter.com/L3LFeftzEP