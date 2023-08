V TANAP-e budú rátať turistov, cyklistov i psy

Cieľom je zistiť, koľko ľudí prejde vysokohorským prostredím za jediný deň pešo či na bicykli. Počítať budú ochranári opäť aj psy. Na prvý pohľad je podľa námestníka riaditeľa Správy TANAP-u Petra Spitzkopfa evidentné, že v najväčšom slovenskom národnom parku v súčasnosti nie je núdza o návštevníkov. Ochranári preto očakávajú zaujímavé čísla.

„Predpokladáme, že aj tento rok bude najviac turistov smerovať do lokalít, kde sa nachádzajú vysokohorské chaty, tak uvidíme, či si prvenstvo udrží Hrebienok alebo ho predbehne Popradské pleso,“ uviedol Spitzkopf. Ochranári sa vydajú do terénu skoro ráno, od 5. do 19. hodiny budú monitorovať návštevnosť takmer na 40 miestach vo viac ako 50 smeroch, predovšetkým pri vstupoch do dolín či na vrcholoch Kriváňa a Rysov.

Vďaka získaným údajom bude mať správca územia prehľad nielen o tom, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít, ale dáta ochranárom poslúžia napríklad pri plánovaní prostriedkov na údržbu turistickej a informačnej siete. Celkom zaujímavé bude podľa Spitzkopfa sledovať, či sa v porovnaní s minulými rokmi zmenia počty psov vo vysokohorskom prostredí. V rámci prípravy nového Návštevného poriadku TANAP-u totiž vo veľkej miere rezonovali práve pripravované obmedzenia ich vstupu do niektorých tatranských lokalít.

Návštevnosť vysokohorského prostredia evidujú v TANAP-e už od roku 1972. Najviac turistov v polstoročnej histórii spočítania prešlo za jediný deň vysokohorským prostredím v roku 2020, konkrétne ich bolo 30.232. Naopak, najmenej návštevníkov bolo v roku 2012, v deň sčítania zaevidovali 7660 ľudí. Vlani do štatistík pribudlo 23.287 návštevníkov, najviac ich lákal Hrebienok. Spomedzi dvojice sledovaných vrcholov si prvenstvo udržali Rysy, na ktoré z oboch strán Tatier vystúpilo 1188 turistov a tri psy. V oravskej časti Západných Tatier bola najnavštevovanejšou lokalitou Roháčska dolina. Najviac cyklistov i psičkárov bolo minulý rok na Popradskom plese.