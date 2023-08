Modrí, Most-Híd presadzujú hypotéky s možnosťou splácať iba úroky

Tieto dve opatrenia by mali podľa mimoparlamentnej strany Modrí, Most-Híd pomôcť tým, ktorí sa dostanú do zlej situácie pre stúpajúce úroky a splátky hypoték. Tieto riešenia by zároveň neohrozili verejné financie ani stabilitu bankového sektora.

„My s našimi spolupracovníkmi už roky pripravujeme to, aby na Slovensku mohli začať fungovať hypotéky len s úrokom. V zahraničí sú tieto hypotéky bežné už desiatky rokov. Používajú sa vo vyspelom svete, napríklad v Anglicku, Švédsku, Holandsku,“ priblížil v pondelok na tlačovej konferencii ekonomický expert strany Martin Kollár.

Fungujú tak, že v rámci napríklad 30-ročnej splatnosti hypotéky si dlžník vyberie časový úsek jedného alebo viacerých rokov, počas ktorého platí iba úroky a nie istinu úveru. „To vám pomôže práve v týchto časoch, keď narástli úrokové sadzby. Znížite si splátku tak, že budete splácať iba úroky. Potom, keď úrokové sadzby klesnú, alebo vám stúpnu príjmy, začnete splácať istinu,“ vysvetlil.

Ide podľa neho o pomoc pre hypotekárnych dlžníkov, ktorá sa dá zaviesť veľmi rýchlo, bez komplikácií a v zahraničí je už odskúšaná. Navyše nemá vplyv na štátny rozpočet. Pripustil, že môže nastať situácia, keď sa dlžník dostane do takej zlej situácie, že nedokáže splácať ani istinu, ani úrok. „Vtedy príde adresná sociálna pomoc. Je to pomoc len na dobu určitú, kým si človek vyrieši problém s bývaním,“ dodal Kollár.

Riešenia problémov s drahšími hypotékami, s ktorými prišiel Smer-SD aj ďalšie strany a ktoré prenášajú záťaž na štát či banky, sú podľa bývalého ministra financií Ivana Mikloša škodlivé, nespravodlivé a neriešia problém. „Presunutie záťaže na štát znamená stovky miliónov eur ročne, ktorými by musel štát dotovať zvýšenú úrokovú mieru z hypoték. To je riešenie, ktoré je škodlivé, lebo ohrozuje verejné financie, ktoré sú už aj tak vo veľmi zlom stave,“ zdôraznil.

Negatívne je podľa neho aj prípadné nadmerné zaťažovanie bánk. Na to, aby slovenská ekonomika dobre fungovala, potrebuje aj silný bankový sektor. „Dôsledkom prenášania záťaže napríklad na banky by bolo, že by poskytovali menej úverov, drahšie úvery, ekonomika by rástla pomalšie, prípadne by sa mohla ohroziť aj stabilita bankového sektora,“ upozornil Mikloš. Dotovať sadzby a splátky pre všetkých, nielen pre tých najviac ohrozených, je podľa neho nespravodlivé.