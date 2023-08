SaS: Digitalizáciou PPA podporíme pôdohospodárov a ekonomický rast

Strana SaS chce úplne zdigitalizovať Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA), pomocou ktorej by sa podľa nej dosiahlo zrýchlenie vybavovania žiadostí, zvýšenie transparentnosti procesov a zabezpečenie férového prístupu k žiadateľovi. Podporili by sa tým pôdohospodári a zároveň aj ekonomický rast krajiny, z ktorého by profitovali všetci občania. Informovali o tom v pondelok na tlačovej konferencii poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS Peter Cmorej a Jarmila Halgašová.

SaS by zároveň chcela odstrániť byrokraciu v pôdohospodárstve, ktorá je nad rámec Európskej komisie. „Nie je predsa možné, že potravinári po viac ako dvoch rokoch nevideli ani jeden cent z vyhlásenej výzvy, a to im malo byť rozdelených 240 miliónov eur,“ uviedla Halgašová.

Strana upozornila na možné problémy, ktoré vznikli novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 1. augusta. Podľa Cmoreja odvodovou úľavou stratil štát približne 50 miliónov eur, pričom môže ísť o „nedovolenú pomoc“. „Sociálna poisťovňa v týchto dňoch informovala, že spolu s ministerstvom práce a protimonopolným úradom zákon preverujú, keďže majú vážne podozrenie z nedovolenej štátnej pomoci, a toto podozrenie komunikujú aj s Európskou komisiou,“ uviedol Cmorej.

Podľa novely zákona niektorí zamestnávatelia od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 nie sú povinní odvádzať poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Zamestnávateľ bude v tomto období platiť iba poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie. Zároveň nebude platiť poistné z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac najviac v sume 700 eur.

Zákon podľa Halgašovej umožňuje vybraným firmám v potravinárstve a poľnohospodárstve uplatniť si odvodovú úľavu za svojich zamestnancov od júla 2023 do konca roka. „Podmienky však nastavili tak, že úľavu dostali aj firmy, ktorých náklady na cenu výrobku tvorí až 70 % cena suroviny, a len 30 % všetky ostatné vstupy, teda aj cena zamestnanca. Pokles cien teda nemožno očakávať,“ dodala Halgašová.

V prípadoch, kde až 70 % ceny výrobku tvorí cena práce, firmy úľavu podľa Halgašovej nedostali. „Teda rovnako nemôžeme očakávať zníženie cien týchto potravín. Strana SaS od začiatku zákon kritizovala, lebo je populistický, nesystémový, nerieši potrebné odvetia, a preto sme ho ako jediná strana nepodporili,“ dodala.

Cmorej uviedol, že ak by Európska komisia štátnu pomoc neschválila, tak slovenské firmy by museli štátu nielenže doplatiť sociálne odvody, ale dokonca by museli zaplatiť aj penále a úroky. „Tento zákon ašpiruje na najväčší paškvil uplynulého volebného obdobia, a to má pomerne silnú konkurenciu,“ uviedol.