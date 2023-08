Hryzie vás vaše šteňa? Držte sa týchto zásad a prestane

Šteniatka skúmajú okolitý svet predovšetkým ústami. Preto sa netreba čudovať, keď na všetko a všetkých používajú svoje zuby, ktoré sú v rannom veku poriadne ostré. Hryzenie je ich prirodzeným správaním, no je dôležité ich od toho postupne odrádzať a viesť k vhodnej hre.

Katrina Warren prezradila pre portál The U.S. Sun, ako to rýchlo a účinne dokázať aj bez toho, aby ste museli čakať na to, kým z toho pes vyrastie.

Presmerujte pozornosť

Prvou zásadou je presmerovanie pozornosti psa z vašej ruky či nohy na vhodnú hračku. Môžete ho tiež vyzvať, aby si sadol, ľahol či predviedol nejaký naučený trik. Splnenie úlohy určite odmeňte maškrtami aj chválou.

Stanovte hranice

Šteňatá si so svojimi súrodencami ľahko určia hranice, pretože pri silnom uhryznutí kňučia, pištia, udržujú si odstup. Rovnako by ste mali zareagovať aj vy, keď vás uhryznutie bolí. Vykríknite, zvolajte, aby ste napodobnili reakciu iného šteniatka pri uhryznutí.

„Okamžite uvoľnite pozornosť a krátko svoje šteňa ignorujte, aby ste ho naučili, že príliš silné hryzenie znamená koniec hrania,” vysvetlila.

Vytvorte si plán

Pri šteňatách je dôležitá dôslednosť a v každom prípade rovnaké zaobchádzanie. Preto je dôležité stanoviť si taký plán na odnaučenie hryzenia, ktorý budú akceptovať všetci členovia domácnosti. Malo by to zahŕňať odmeňovanie šteniatka maškrtami a pochvalou vždy, keď sa hrá jemne a dobre sa správa.

Okrem toho sa vyhýbajte takým hrám so šteniatkom, ktoré môžu podporovať hryzenie. Obrňte sa trpezlivosťou a dôslednosťou.