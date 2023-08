Pred hotelom v letovisku vybuchla námorná mína

K silnému výbuchu na mori došlo v pondelok pred hotelom v rumunskom čiernomorskom letovisku Costinešti po tom, ako podľa všetkého námorná mína narazila na mólo a následne explodovala, informuje TASR podľa správy servera Romania Journal.

Na mieste zasahuje tím potápačov, ktorí sa špecializujú na zneškodňovanie výbušných zariadení. Na miesto explózie sa preplavili člnom pobrežnej hliadky. Podľa prvotných informácií v dôsledku incidentu nedošlo k materiálnym škodám ani zraneniu osôb.

„Od mora fúka silný vietor a more je rozbúrené. Bude to náročný zásah. Je to vysoko riziková operácia... Tieto námorné míny sú nebezpečenstvom nielen pre plavbu, ale aj pre pobrežné aktivity,“ citoval server jedného z predstaviteľov rumunských námorných síl.

Od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 nejde v teritoriálnych vodách Rumunska o prvý takýto incident, potápači tu už neutralizovali dovedna päť námorných mín.

„Nastal silný výbuch. Bol som na terase, videl som množstvo čierneho dymu. Bolo nám povedané, že niečo explodovalo. Je tu polícia a hasiči. Niektorí turisti sú stále vo vode,“ citoval server jedného zo svedkov.