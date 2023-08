Video: Toto je dôvod, prečo by ste nikdy nemali utekať pred medveďom

Ak už v lese natrafíte na medveďa, neostáva veľa času na premýšľanie. V prípade, že sa zviera správa nepriateľsky, človek sa inštinktívne púšťa do behu, hoci dobre známa ochranárska poučka vystríha pred takýmto neuváženým krokom.

Dôvod je ten, že medveď poľahky dobehne človeka – a nielen toho. Video z kanadskej provincie Alberta zachytáva skutočnú rýchlosť medveďa, ktorý sa pustil do behu za unikajúcimi koňmi.

Zábery, ktoré nasnímala fotopasca v lese neďaleko mesta Calgary, zobrazujú stádo divokých koní, ktoré ledva stihnú utiecť pred rozbehnutým medveďom. Napriek tomu, že je medveď mohutný a ťažký, rozhodne sa nedá povedať, že je zároveň ťarbavý a nemotorný.

Hoci sú kone len v miernom pokluse, a teda necválajú príliš rýchlo, ich tempo je na prvý pohľad pomalšie ako to medvedie. Treba dodať, že človek by len sotva bežal aspoň tak rýchlo ako kone, a tak je zrejmé, že medveď by ho rýchlo dobehol.