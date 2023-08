Letuška radí: 5 činností, ktoré by ste nikdy nemali vykonávať pred nástupom do lietadla

Newyorčanka Leysha Perezová, ktorá pracuje ako letuška, na sociálnej sieti TikTok zverejnila video, v ktorom divákom vysvetľuje, prečo by niektoré činnosti pred nástupom do lietadla a po nástupe na palubu nevykonala.

„Keď letím do inej krajiny alebo niekam ďaleko, nikdy nepoužívam ich vankúše a ich deky,“ hovorí Perezová vo videu. Ak sa rozhodnete skrátiť si let spánkom, podľa nej by ste mali spať pod vlastnou prikrývkou a na vlastnom vankúši.

„Aj keď ma to láka, nikdy neskúsim každé jedlo z ponuky na palube,“ pokračuje letuška. „Pridávajú tam veľa konzervačných látok, soli a celkovo to nie je zdravé.“

Perezová popiera aj rozšírenú predstavu o tom, že letušky pri nástupe cestujúcich do lietadla každého z nich hodnotia, pričom očakávajú to najhoršie. Ona sama sa namiesto toho ku každému správa s úctou a rešpektom.



Letuška sa krátko vyjadrila aj k problematickým pasažierom, ktorých musia vyviesť z paluby ešte pred začiatkom letu, pričom tvrdí, že „nikdy neviete, čím práve prechádzajú.“

„Ľudia si na nás neustále vybíjajú hnev, kričia na nás, ale mne ide o to, čo sa snažím prízvukovať aj kolegyniam a kolegom – aby to nebrali osobne,“ pokračuje Perezová, ktorá pripúšťa, že jej zamestnanie si vyžaduje obrovskú dávku trpezlivosti.

Podľa Perezovej by ste sa najmenej 48 hodín pred letom mali vyhnúť potápaniu. Táto činnosť totiž po príchode na palubu lietadla zvyšuje riziko nevoľnosti.

Perezová na záver odporúča nekupovať si letenky od sprostredkovateľských stránok, a to najmä v prípade, ak cestujete s deťmi a chcete sedieť vedľa nich. „Veľakrát za mnou prichádzajú vytočení rodičia, ktorí nezískali sedadlo vedľa dieťaťa, a tak zdržujú, lebo chcú sedieť hneď vedľa,“ pokračuje stewardka. „Problém je v tom, že nakupovali cez sprostredkovateľa.“

Mnohí predajcovia prideľujú sedadlá náhodne a je len malá pravdepodobnosť, že pri hromadnom nákupe pridelia cestujúcim miesta vedľa seba.