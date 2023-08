V obchodnom reťazci zaistili stovky kíl kokaínu. Ukrýval sa pri banánoch

Takmer 650 kilogramov kokaínu našli v sobotu v zásielke banánov v distribučnom centre obchodného reťazca Albert v českom meste Klecany pri Prahe. Podľa polície by zadržaná droga mohla mať celkovú predajnú hodnotu približne dve miliardy českých korún (okolo 83 miliónov eur). V nedeľu o tom informovali portály TN.cz a Novinky.cz.

Na prípad v nedeľu upozornila televízia Nova, ktorej potvrdila informácie hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály (NPC) Lucie Šmoldasová. Zásielka banánov putovala do Česka z Ekvádoru cez Amsterdam.

Zásielku našli v prepravkách s biobanánmi zamestnanci skladu, ktorí zavolali políciu, dodal portál TN.cz.

„Zamestnanci v sobotu popoludní pri vykladaní paliet s biobanánmi narazili na podozrivé balíčky a privolali policajtov. Tí zistili, že v kilogramových balíčkoch je podozrivý prášok. Test náhodnej vzorky ukázal, že ide o omamnú látku, presnejšie kokaín,“ povedala Šmoldasová.

Okolo 646 kilogramov kokaínu môže v koncovej distribúcii dosiahnuť hodnotu približne dve miliardy korún, jeden gram sa podľa Novy predáva asi za 3000 korún (124 eur). Podľa zdroja televízie sa v každej zo 42 prepraviek nachádzalo vyše 15 kilogramov drogy.

Do Klecian prišli policajní ťažkoodenci v sobotu okolo 15.00 h a so samopalmi odnášali kokaín do dodávky, trvalo im to do 21.00 h. „Všetci prítomní z toho mali strach,“ uviedol zdroj Nove.

Polícia potom ešte zasahovala v ďalších skladoch reťazca po celom Česku, ale ďalšie drogy nenašla.

Na strane priekupníkov podľa Šmoldasovej niekto urobil chybu. „Niekto z organizovanej skupiny pravdepodobne nestihol drogy zo zásielky banánov včas vybrať,“ vysvetlila. Dodala, že zisťujú, kto zásielku poslal a komu bola určená.

Množstvo drogy nájdené v Klecanoch patrí k jednej z najväčších zásielok zachytených v Českej republike.

Zatiaľ najväčšie množstvo kokaínu, celkovo vyše 800 kilogramov, v doterajšej histórii Česka sa našlo vlani v júni v prepravkách s banánmi v niekoľkých českých supermarketoch.