Ako vylepšiť signál na starom routeri? Trik, ktorý vám ušetrí čas a peniaze

Mnohí obyvatelia väčších domácností poznajú to rozhorčenie, ktoré zažívajú pri slabom wifi signáli. Problém by sa dal neraz vyriešiť nákupom nového routera alebo zosilňovača signálu, no rýchle riešenie sa ponúka aj bez týchto opatrení.

Ak chcete ušetriť čas a peniaze, skúste svoj starý router najprv reštartovať a jemne doladiť. Poradíme vám, ako na to. Budete však potrebovať dva routre.

Ako dosiahnuť, aby starý router fungoval ako nový

Obnovte na routeri továrenské nastavenia. K tomuto kroku vedú rôzne cesty v závislosti od konkrétneho typu, no postup sa väčšinou uvádza v manuáli k zariadeniu. U mnohých routerov stačí na 30 sekúnd zatlačiť tlačidlo na reštart.

Ak už v domácnosti používate nový router, poznačte si jeho IP adresu, ako aj IP adresu staršieho routera, ktorý chcete obnoviť. Adresa sa väčšinou uvádza na zadnej strane zariadenia.

Do portu v starom routeri pripojte ethernetový kábel. Druhý koniec kábla pripojte k počítaču.

Do vyhľadávacieho panela počítača zadajte IP adresu starého routera. Následne zadajte prihlasovacie údaje k routeru.

Po prihlásení k nastaveniam routera vyhľadajte nastavenia LAN a DHCP nastavenia.

Na pôvodnom routeri deaktivujte DHCP server, aby ste dokázali načítať IP adresu z hlavného routera.

V nastaveniach vyhľadajte IP adresu – tú môžete nastaviť tak, aby zodpovedala dosahu routera, ktorý aktuálne používate.

Na starom routeri vyhľadajte názov siete alebo SSID a aktualizujte ho spolu s heslom, aby obidve položky zodpovedali routeru, ktorý práve používate. Tento krok automaticky prepojí obidve zariadenia.

Uložte nastavenia a odpojte ethernetový kábel z počítača. Jeden koniec kábla pripojte k portu v starom routeri, a ten druhý k druhému routeru. Takýmto spôsobom ste si vytvorili vlastný wifi extender, len s pomocou dvoch routerov a kábla.