Turistu v Tatrách uhryzol had, previezli ho do nemocnice

„Chcel si privolať pomoc, no na mieste nebol signál. Prostredníctvom aplikácie HZS odoslal tiesňovú SMS správu, ktorá záchranárom prišla hneď, ako sa jeho telefón dostal do siete. Turista pomaly pokračoval v zostupe. Horskí záchranári sa s ním po doručení správy skontaktovali a dohodli na postupe,“ uviedla HZS. Turistu na mieste ošetrili a transportovali do nemocnice na ďalšie ošetrenie.