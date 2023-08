Hlas-SD: Na stavbe nemocnice v Martine mešká plnenie míľnikov z plánu obnovy

Na stavbe novej nemocnice v Martine mešká plnenie jednotlivých míľnikov z plánu obnovy. Vláda odborníkov by preto mala dôsledne kontrolovať ich plnenie, aby sa nemocnica komplexne dobudovala a otvorila. Na tlačovej konferencii v Martine to v nedeľu povedala podpredsedníčka mimoparlamentného Hlasu-SD Zuzana Dolinková.

Upozornila na to, že míľnik projektová dokumentácia DSP2 - geotechnické konštrukcie a míľnik finálne súťažné podklady pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby mali byť splnené do konca júla. „Na semafore dnes svietia na oranžovo a to znamená oneskorenie implementácie. V auguste už malo byť vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a v novembri sa podľa semafora mala už podpísať zmluva zhotoviteľom stavby,“ skonštatovala Dolinková.

„Bude neospravedlniteľným zlyhaním a obrovskou hanbou aj úradníckej vlády, ak nebudeme dohliadať na plnenie termínov, aby sme dokázali vyčerpať 330 miliónov eur na výstavbu novej univerzitnej nemocnice v Martine,“ podotkla podpredsedníčka strany.

Na ministerstve zdravotníctva by sa mal podľa nej vytvoriť projektový tím, ktorý bude úzko spolupracovať s projektovým tímom výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Martine. „Aby sme neprišli ani o jedno euro z peňazí na výstavbu nemocnice. Preto je kľúčové plniť všetky míľniky priebežne, aby sme vyčerpali čo najviac z plánu obnovy. To bude len za podmienky, že hrubá stavba bude hotová a odovzdaná do konca júna 2026. Vládu sme tiež vyzvali, aby deklarovala, z akých peňazí bude nová nemocnica v Martine dobudovaná do jej komplexnej podoby,“ dodala Dolinková.

Podpredseda strany Richard Raši uviedol, že plán obnovy mal byť historickou šancou a bude z neho historická hanba. „Plán obnovy si zadefinovala bývalá vláda od zeleného stola bez toho, aby ho odkonzultovala s odbornou verejnosťou. Už pri tvorbe plánu obnovy sme upozorňovali, že je nereálny,“ uzavrel.