Čína v reakcii na návštevu taiwanského viceprezidenta v USA sľúbila opatrenia

„Čína pozorne sleduje vývoj situácie a prijme rozhodné a presvedčivé opatrenia na ochranu národnej zvrchovanosti a územnej celistvosti,“ uviedlo vo vyjadrení čínske ministerstvo zahraničných vecí.

„Čína vyjadruje dôraznú nespokojnosť a rázne odsudzuje naliehanie USA na organizáciu príchodu Laia do USA,“ uviedol hovorca veľvyslanectva a Laia označil za výtržníka.

Lai na newyorskom letisku Johna F. Kennedyho (JFK) pristál krátko po 20.15 h miestneho času (v nedeľu 2.15 h SELČ), píše Reuters. „S radosťou prichádzam do veľkého jablka (Big Apple), ikony slobody, demokracie a príležitostí,“ napísal na Twitteri. Dodal, že absolvoval stretnutie s predstaviteľmi Amerického inštitútu na Taiwane (AIT). Veľké jablko je prezývka mesta New York.

Zastávky v USA sú súčasťou jeho cesty do Paraguaja, kde sa má zúčastniť na inaugurácii prezidenta Santiaga Peňu. Pri návrate z tejto juhoamerickej krajiny by sa taiwanský viceprezident mal zastaviť v San Franciscu v americkom štáte Kalifornia. Taiwan a ani USA však podrobnosti o jeho ceste do USA neposkytli.

Lai je jedným z kandidátov v budúcoročných prezidentských voľbách na Taiwane, pripomenula AFP.

Čína, ktorá Taiwan považuje za súčasť svojho územia i napriek tomu, že tento ostrov má nezávislú vládu, na diplomatickej úrovni odsudzuje stretnutia medzi taiwanskými a zahraničnými predstaviteľmi, pretože to považuje za vyjadrenie podpory nezávislosti Taiwanu.

Washington s Taiwanom neudržiava oficiálne diplomatické vzťahy, je však významným poskytovateľom zbraní pre tento ostrov, pripomína Reuters.