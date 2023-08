Fico hovorí o novej vláde po voľbách: Toto je naša sesterská strana, máme však výhrady

Základom novej stabilnej vlády po parlamentných voľbách by mala byť spolupráca Smeru-SD a Hlasu-SD. Vyhlásil to šéf Smeru-SD Robert Fico. Označil ich za sesterské strany s príbuzným programom. Zároveň dodal, že Smer-SD dáva na rozdiel od Hlasu-SD jednoznačné odpovede k jednotlivým témam.

„Základom novej stabilnej a dobrej vlády po voľbách by celkom prirodzene a najlogickejšie mala byť spolupráca Smeru a Hlasu, pretože sme sesterské strany s príbuzným programom v spoločných medzinárodných štruktúrach,“ vyhlásil na sobotnej tlačovej konferencii Fico. Pripomenul, že obe strany sú súčasťou Strany európskych socialistov.

Smer-SD sa preto uchádza o povolebnú spoluprácu s Hlasom-SD, no má voči jeho postojom výhrady. „Je mi ľúto, že nie sú schopní povedať jednu vetu, oficiálne vyhlásenie, že s tými progresívcami sa nedá. To už je ich vnútorný problém. My sa naďalej usilujeme, urobíme všetko pre to, aby bola spolupráca Smeru a Hlasu základom novej vlády,“ dodal Fico.

Vyhlásil zároveň, že jeho strana na rozdiel od Hlasu-SD dáva jednoznačné odpovede. Spomenul napríklad postoj k situácii na Ukrajine, k registrovaným partnerstvám či hypotekárnym úverom. „Spýtajte sa ich, oni nevedia, čo majú povedať,“ myslí si Fico. „Volič potrebuje vidieť politika, o ktorom je presvedčený, že to, čo hovorí, aj naozaj urobí. Zdá sa mi, že v tomto ako keby bol rozdiel medzi nami a Hlasom,“ doplnil.

Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom.