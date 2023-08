Video: Dobrodruh sa sám vybral do jaskyne, netušil však, že sa zasekne

To, čo ste videli v nejednom horore, sa pre samotárskeho jaskyniara stalo realitou. Dobrodruh na YouTube zverejnil zábery zo svojho prieskumu, počas ktorého sa náhle zasekol medzi kamenným stropom a vodnou hladinou.

Hrdina nášho príbehu zdokumentoval celý svoj prieskum vo viac ako dvadsiatich minútach videa. Kľúčový je však moment, keď sa prediera cez úžinu, ktorú nesprávne odhadol.

„Zdalo sa mi, že sa to rozširuje, ale čím ďalej som, tým viac to vyzerá ako ilúzia,“ prehováral muž do kamery. Klaustrofobický pocit ešte umocňuje ozvena jeho hlasu v uzavretom kamennom priestore.

Jaskyniar sa pomaly presúval s chrbtom opretým o kamennú stenu až na jej koniec. „Znižuje sa to... Asi sa tu zaseknem,“ hovoril s obavou, ktorá sa však nakoniec nenaplnila.

Američanovi sa napokon podarilo uniknúť z tesnej jaskyne. Po tom, ako v temnote takmer prišiel o život, pred divákmi stroho skonštatoval: „Asi som to tentokrát trochu prehnal.“