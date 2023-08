Ficov odkaz Čaputovej: Ak ste to spískali s Ódorom, tak to celé aj zastavte

Líder Smeru-SD Robert Fico vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú na to, aby odkázala premiérovi Ľudovítovi Ódorovi poverenému riadením rezortu vnútra potrebu skončiť s "cirkusom" súvisiacim so zadržaním exšéfa polície Tibora Gašpara.

Fico opäť zopakoval, že prezidentka i Ódor mali o zásahu vedieť a súhlasiť s ním. Myslí si, že sa nerobia žiadne úkony a čaká sa, čo sa bude diať. „Ak ste to spískali s Ódorom, tak to celé aj zastavte,“ odkázal prezidentke na sobotnej tlačovej konferencii.

Zadržanie malo byť podľa Fica založené na predpoklade, že Gašpar mal niekoho ovplyvňovať. Dodal, že ak sú na polícii presvedčení, že treba podať návrh na vzatie do väzby, majú ho podať alebo Gašpara okamžite prepustiť. Tvrdí, že nevedia komunikovať a držia ho zbytočne. „Bol vypočutý včera, nikoho neohrozuje, nevieme, koho mal ovplyvňovať, nikam neujde, vždy spolupracoval s políciou, je to stará vec, všetci boli vypočutí,“ vyhlásil šéf Smeru-SD. Zopakoval, že ide o zásah štátnej moci voči opozícii.

Prezidentka aj premiér už v piatok odmietli, že by zasahovali do práce polície. Hlava štátu opakovane odmietla tvrdenia, že by dopredu vedela či dala súhlas s akoukoľvek policajnou akciou. Označila to za klamstvo lídra Smeru-SD. Tvrdenia sú podľa nej bez faktického základu či bez dôkazu, iba s cieľom z nej spraviť terč. Stíhanie politikov je podľa nej citlivá vec a môže vyvolávať rôzne reakcie. Preto považuje za potrebné, aby svoje kroky vysvetlila a obhájila polícia v medziach, ktoré to umožňujú. Aj Ódor si myslí, že by mala polícia v rámci možností jasne odkomunikovať okolnosti prípadu.

Bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara v piatok ráno zadržali v rámci policajnej akcie Ezechiel 7. Okrem neho zadržali aj Romana Stahla. Obvinený je aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. Tomu spolu s Gašparom vzniesli obvinenie z troch skutkov kvalifikovaných ako prečin podplácania. Tretiemu obvinenému Stahlovi vniesli obvinenie zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a troch skutkov kvalifikovaných ako zločin prijímania úplatku.