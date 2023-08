Modrí, Most-Híd, Aliancia ani strany okolo Maďarského fóra neplánujú odstúpiť z volieb

Lídri strán to uviedli v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Predseda strany Aliancia-Szövetség Krisztián Forró zároveň ostatné spomenuté subjekty vyzval, aby z volieb odstúpili.

Modrí, Most-Híd podľa svojho lídra Mikuláša Dzurindu budú 30. septembra vo voľbách kandidovať. Podotkol, že chce dotiahnuť Európsku úniu na Slovensko. „Dnes mám pocit, že európske máme len ceny, ale všetko ostatné má od Európy ďaleko,“ skonštatoval. Predseda zoskupenia strán okolo MF Zsolt Simon uviedol, že ak by z politického boja ustúpili, volič maďarskej menšiny by nemal inú možnosť, „len voliť alternatívu, ktorá by mohla skončiť pri Ficovi“. Predseda Aliancie verí, že sa do parlamentu dostanú. „Sme hlasom južného a východného Slovenska, neodstúpime,“ vyhlásil.

V súvislosti so zadržaním a obvinením exprezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara sa všetci traja zhodli, že ďalší postup treba nechať na orgánoch činných v trestnom konaní. Dzurinda a Simon deklarujú, že majú ich dôveru. „Keď začneme spochybňovať demokratické inštitúcie, je to podľa môjho názoru začiatok konca,“ uviedol. Simon odmieta, že by išlo o politické prenasledovanie opozície či predvolebný boj. „Som rád, že polícia sa správa profesionálne a nezohľadňuje, kedy budú voľby,“ dodal. Forró verí, že ak sa polícia rozhodla takto konať, má to poriadne podložené.

Pomoc v súvislosti s vysokými cenami energií by mala byť podľa nich adresná. Problémom je podľa nich najmä dovoz a ceny plynu. Podľa Simona sa treba zamerať na zásobovanie z iných krajín ako z východu. Forró dodal, že problematiku je potrebné riešiť koordinovane na vyššej úrovni, nielen na úrovni SR.

Riešenie zadlženia krajiny vidia napríklad v reformách či v „zoštíhlení“ a zefektívnení štátnej správy. Podľa Simona tiež treba zmodernizovať vyššie územné celky. Forró dodal, že štát by mal samosprávam viac pomáhať pri projektoch a tiež efektívnejšie využívať eurofondy. Dzurinda by sa v prvom rade zameral na naštartovanie ekonomiky. „Lebo keď bude viac peňazí, môžeme sa baviť o reformách vrátane fiškálnej decentralizácie,“ vysvetlil.

Reformu tiež podľa Simona potrebuje zdravotníctvo. „Potrebujeme ho zabezpečiť tak, aby sme pacienta zachytili včas a liečili ho doma, nie na lôžku v nemocnici,“ podotkol. Otázku nedostatku lekárov by Forró riešil zavedením povinnosti absolventov lekárskych fakúlt pracovať na Slovensku určitú dobu po ukončení štúdia. Podľa Dzurindu je pre celý sektor v prvom rade potrebné nájsť kvalitného krízového manažéra s jasnou víziou.