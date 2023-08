Vegánka odmieta odstrániť vši z vlasov svojej dcéry: Žiadne živé tvory nezabíjame!

Zúfalá Austrálčanka napísala list austrálskej reportérke Alex Carltonovej, v ktorom ju požiadala o pomoc v súvislosti s problémom dcéry jej susedky. Carltonová zverejnila list na stránkach internetového denníka nine.com.au.

Austrálčanka v liste približuje, že jej sedemročná dcéra sa kamaráti s dcérou jej susedky, ktorá je vegánka. „To je v poriadku, rešpektujeme ich názor a dokonca pripravujeme špeciálne jedlá pre malú River, keď sa k nám príde hrať,“ tvrdí nemenovaná žena.

„Problém je ten, že nedávno k nám inokedy radostné dieťa prišlo s tým, že si po celý čas neprestalo škriabať hlavu,“ pokračuje odosielateľka. „A ja som prišla na to, že ju má premorenú všami.“

Susedka ďalej pokračuje, že na vši upozornila aj matku malej River. So zdesením však zistila, že tá o tomto probléme už vie, a odmieta ho riešiť. „Odôvodnila to tým, že vegáni nezabíjajú žiadne živé tvory.“

„Susedka mi povedala, že vši a hnidy dcére vyčesáva v záhrade, kde dokážu prežiť. Sánka mi padla na zem,“ pokračuje šokovaná Austrálčanka, ktorá v závere listu požiadala o radu, ako tento problém riešiť, keďže nechce, aby sa pri hre nakazila aj jej vlastná dcéra.

Carltonová matke navrhla pri najbližšej možnej príležitosti zapojiť deti do hry na kaderníkov, pričom by ich mala motivovať, aby si navzájom umyli vlasy šampónom proti všiam. Riešením by mohol byť aj rozhovor so susedkou, v ktorom by autorka listu mala dať jasne najavo, že pokiaľ vši nezmiznú z hlavy kamarátky jej dieťaťa, nebude u nich doma vítaná.

Ak ani jedno z riešení nezaberie, ostáva len posilnenie ochrany vlastného dieťaťa. „Dcére zapínajte vlasy do čo najtesnejšieho uzla a používajte ochranný sprej,“ radí novinárka.