Musk a Zuckerberg sa pobijú v Taliansku

Ďalšia korupcia na Ukrajine: Zelenskyj odvolal všetkých šéfov vojenských náborových centier

DNES - 15:33 Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal v piatok šéfov všetkých regionálnych vojenských náborových centier. Odôvodnil to podozreniami z korupcie, ktoré by podľa neho mohli vyústiť až do vlastizrady.