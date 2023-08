Litva kvôli vagnerovcom posilňuje ochranné opatrenia na hranici s Bieloruskom

Litovská premiérka Ingrida Šimonyté v podcaste litovského ekonomického denníka Verslo žinios potvrdila, že bolo nasadených viac príslušníkov tajných služieb, armády i orgánov činných v trestnom konaní. Dodala, že budú mať spoločné cvičenia a „prijímať ďalšie opatrenia“.

Bližšie podrobnosti litovská premiérka nechcela uviesť. Objasnila, že to nepovažuje za potrebné - i keď spomenula, že „kolegovia z poľskej vlády“ tento týždeň oznámili, že plánujú vyslať na hranicu s Bieloruskom až 10.000 vojakov.

Vagnerova skupina vyslala svojich bojovníkov z Ukrajiny do Bieloruska po neúspešnej vzbure vyvolanej koncom júna svojím zakladateľom Jevgenijom Prigožinom, ktorého cieľom bolo zosadiť vojenské velenie v Moskve.

Postavenie a poslanie ruských žoldnierov v Bielorusku zostáva nejasné, ale ich prítomnosť v blízkosti hraníc východného krídla NATO vyvoláva v regióne veľké znepokojenie.

Situáciu komplikuje aj pohyb migrantov z iných krajín, ktorí sa presúvajú cez Bielorusko do Litvy. Bieloruské pohraničné zložky tento stav tolerujú, dokonca aj podporujú, uviedla DPA.

Litva v reakcii na tento vývoj plánuje uzavrieť dva zo svojich šiestich hraničných priechodov s Bieloruskom. Podľa Šimonyté pôjde zrejme o tie priechody, kadiaľ prechádzajú ľudia a vozidlá bez nákladu.

Iné obmedzenia by si vyžadovali koordináciu so susednými štátmi, keďže väčšina vozidiel prekračujúcich hranice do Bieloruska je registrovaná v Európskej únii, objasnila Šimonyté.