Ďalšia korupcia na Ukrajine: Zelenskyj odvolal všetkých šéfov vojenských náborových centier

DNES - 15:33

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal v piatok šéfov všetkých regionálnych vojenských náborových centier. Odôvodnil to podozreniami z korupcie, ktoré by podľa neho mohli vyústiť až do vlastizrady. Informovala o tom agentúra AFP.

„Odvolávame všetkých oblastných vojenských komisárov. Tento systém by mali viesť ľudia, ktorí presne vedia, čo je vojna a prečo je cynizmus a úplatkárstvo v čase vojny vlastizradou," uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach po mimoriadnom zasadnutí Rady národnej bezpečnosti a obrany. Podľa prezidenta bolo začatých 112 trestných konaní voči zamestnancom náborových centier, 33 osôb má štatút podozrivých. Zelenskyj povedal, že odvolaných vojenských komisárov by mali nahradiť vojnoví veteráni. Prezident poveril implementáciou tohto rozhodnutia hlavného veliteľa ozbrojených síl Ukrajiny Valerija Zalužného. Pred vymenovaním preverí nových šéfov náborových centier Bezpečnostná služba Ukrajiny. Úrad ukrajinského prezidenta v samostatnom vyhlásení uviedol, že všeobecná mobilizácia Ukrajiny je kľúčovou oblasťou, v ktorej inšpektori odhalili prípady korupcie. Tie podľa neho „predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť a podkopávajú dôveru v štátne inštitúcie".