V egyptskej púšti objavili fosíliu veľryby starej 41 miliónov rokov

Vedecký tím nazval tento druh Tutcetus rayanensis podľa staroegyptského kráľa Tutanchamóna a chránenej oblasti Wádí al-Raján v egyptskej oáze Fajjúm, kde tento typový exemplár našli.

S odhadovanou dĺžkou 2,5 metra a telesnou hmotnosťou približne 187 kilogramov je Tutcetus najmenším dosiaľ nájdeným druhom bazilosauridov – najstarších známych veľrýb, ktoré žili výlučne vo vode.

The king of Ancient Seas is out! Please welcome our new discovery #Tutcetus rayanensis, a new genus and species of ancient basilosaurid whales, 41 million years old from #Egypt ! #SallamLab #MUVP pic.twitter.com/SGiPEylK16