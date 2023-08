Tieto potraviny spolu nikdy neskladujte, navzájom si škodia

Rastúce ceny potravín a množstvo zbytočne vyhodených potravín priam nútia spotrebiteľov, aby sa snažili spraviť všetko pre to, aby nakúpené potraviny vydržali čo najdlhšie. K šikovným spôsobom, ako to zabezpečiť, patrí znalosť toho, ktoré potraviny by ste nemali skladovať spolu.

Surové mäso s inými výrobkami

Surové mäso by sa nikdy nemali skladovať spolu s čerstvou zeleninou alebo ovocím. Aby nedošlo ku kontaminácii, mali by ste surové mäso v chladničke vždy skladovať pod potravinami, ktoré môžete okamžite konzumovať.

Huby s cibuľou alebo cesnakom

Huby sú veľmi pórovité. V kuchyni to znamená, že môžu absorbovať pachy z okolitých potravín. Ak skladujete huby v blízkosti cibule alebo cesnaku, tak budú chutiť ako cibuľa a cesnak. Pre najlepšiu chuť ich skladujte v papierovom vrecku ďaleko od silne aromatických potravín.

Korenie

V priestore, kde skladujete koreniny, by nemali byť žiadne iné potraviny. Korenie uchovávajte oddelene v chladnej a tmavej skrinke. Kvôli stúpajúcemu teplu a pare by nemalo byť ani nad sporákom.

Pozor na produkty, ktoré vytvárajú etylén

Nikdy by ste nemali spolu skladovať potraviny, ktoré tvoria etylén s tými, ktoré sú naň citlivé.

Avokádo či jablká produkujú etylén, preto by ste ich nemali skladovať napríklad vedľa šalátu, ktorý je naň citlivý. Ľahko sa tak stane, že veľmi rýchlo dozrie a znehodnotí sa.

Medzi producentov etylénu patria avokáda, jablká, papriky, banány, broskyne, melóny, hrozno, hrušky i paradajky. Naopak tieto potraviny sú na etylén citlivé: brokolica, karfiol, uhorky, baklažán, cibuľa, citróny, šalát, broskyne.

Etylén však môžete využiť aj vo svoj prospech. Ak potrebujete, aby niektorá potravina rýchlejšie dozrela, umiestnite ju práve k vyššie spomenutému ovociu a zelenine.

Jedlo pre ľudí s inými surovinami

Šéfkuchárka Molly Gordon pre portál Southern Living upozornila, že je dôležité, aby sa jedlo pre ľudí skladovala ďalej od všetkého, čo je určené pre zvieratá, ako aj nepotravinových predmetov, napríklad čistiacich prostriedkov.