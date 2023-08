Polícia opäť zadržala Tibora Gašpara

Bývalý policajný prezident mal opäť skončiť v putách. Informáciu o tom priniesol portál tvnoviny.sk, odvolávajúc sa na viaceré svoje zdroje.

Okrem Tibora Gašpara mala polícia zadržať aj bývalého šéfa pracovnej skupiny Novinár. Túto skupinu vytvorili v rámci Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) po vražde Jána Kuciaka. Portál aktuality.sk skonkretizoval, že má ísť o Romana Stahla, ktorý musel na poste šéfa tohto policajného tímu skončiť, lebo sa jeho meno spomínalo v komunikácií medzi Marianom Kočnerom a Norbertom Bödörom.

„Obaja by mali byť obvinení z korupcie,” dodal portál tvnoviny.sk.

Informáciu potvrdil aj jeho syn Pavol Gašpar na sociálnej sieti, ktorý akciu nazval „predvolebným cirkusom".

Líder Smeru-SD Robert Fico označil zadržanie Gašpara za prejav zúfalstva a "chrapúnstva" NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). "Na takýto útok proti najsilnejšej opozičnej politickej strane šesť týždňov pred voľbami neexistuje žiadny iný dôvod, len poškodenie Smeru-SD a pomsta Tiborovi Gašparovi za jeho usilovné odkrývanie špinavostí NAKA a ÚŠP," napísal Fico na sociálnej sieti. Považuje to za "hrubý nedemokratický zásah" do priebehu volieb. Gašpar je na deviatom mieste kandidátnej listiny Smeru-SD do parlamentných volieb.

"Vo veci, v ktorej vykonáva dozor prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, vykonáva v súčasnosti úkony polícia, preto sa k nej nebudeme vyjadrovať," povedala pre TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.