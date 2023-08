Turecko zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou, hlásia zranených

Zranenia utrpelo najmenej 23 ľudí, uviedol turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca. TASR prevzala správu z agentúry DPA.

Inštitút monitorovania zemetrasení Kandilli so sídlom v Istanbule zaznamenal otrasy vo štvrtok o 20.47 h miestneho času (19.47 h SELČ). Epicentrum zemetrasenia bolo v obci Yesilyurt v Malatyi.

Turecký minister zdravotníctva uviedol, že väčšinu zranení pri zemetrasení spôsobili pády či skoky z veľkých výšok.

Provincia Malatya patrila medzi oblasti zasiahnuté ničivým zemetrasením s magnitúdou 7,8, ktoré začiatkom februára postihlo Turecko a Sýriu. Len v Turecku si vyžiadalo viac ako 50.000 obetí a spôsobilo rozsiahle škody. V Malatyi vtedy prišlo o život približne 2300 ľudí, uviedli miestni predstavitelia.

#Earthquake (#deprem) possibly felt 5 sec ago in #Turkey (detected from @SismoDetector).

⚠Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.