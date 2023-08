Táto bežná rastlina môže zabiť vášho psa, varuje veterinár

Aj bežná prechádzka v prírode zo psom sa môže pre vášho domáceho miláčika skončiť fatálne, ak si nedáte pozor na potenciálne nebezpečné rastliny vo vašom okolí. Môže ísť aj o úplne obyčajné trávy, pre ktoré sú typické dlhé klásky, ktoré pripomínajú líščí chvost. Je to napríklad psiarka, mohár sivý či jačmeň myší, jačmeň hrivnatý a divý jačmeň.

Podľa odborníkov môžu najmä semená týchto rastlín spôsobiť u psov v prípade konzumácie alebo vdýchnutia u zvieraťa smrť. Najnebezpečnejšie sú semená jačmeňa a ak sa dostanú do uší, labiek alebo sa zabodnú do kože a neodstránia sa, môže dôjsť k fatálnej infekcii.

Foto: R R/Shutterstock.com

Skúsený veterinárny lekár Sean McCormack pre denník The Sun uviedol, že majitelia psov by mali byť ostražití najmä v letných mesiacoch, kedy je možné tieto rastliny ľahko spozorovať. Môžu vyrásť až do výšky jedného metra a ich chlpaté končeky majú tvar líščieho chvosta, z ktorého vyrastajú špicaté zhluky semien.

Majitelia psov by mali mať oči na stopkách, pretože na tieto rastliny môžu naraziť na bežných vychádzkových plochách a lúkach. Môžu rásť aj na okrajoch ciest okolo živých plotov.

Foto: Dmitriev Mikhail/Shutterstock.com

McCormack opísal, ako môže jačmeň ublížiť psom: "Jeho ostnaté chĺpky, ktoré sa nachádzajú na vrchole stoniek, sú v skutočnosti neuveriteľne ostré a môžu im prepichnúť alebo poškriabať kožu alebo sa im zabodnúť do labiek.“ Veterinárny lekár vysvetlil, že ak sa semienka dostanú medzi pazúry, prsty, do ňufáka alebo do labky, môže to spôsobiť silnú bolesť.

Niektoré plemená s odstávajúcimi ušami alebo dlhšou a hustejšou srsťou sú vystavené väčšiemu riziku, pretože sa na ne semená ľahšie prichytia. Ak sa semená skonzumujú, môže rýchlo dôjsť k smrteľnej infekcii.

Niektoré z hlavných príznakov, na ktoré by si majitelia psov mali dávať pozor, sú: bolestivé hrčky, trasenie ušami, opuchy labiek a letargia. U niektorých psov sa môže vyskytnúť aj nechutenstvo. Ak sa semená jačmeňa dostanú do uší, pes môže pociťovať nepohodlie a je potrebné zájsť k veterinárovi, aby psovi semená vybral z ucha.

Veterinári odporúčajú majiteľom, aby sa počas vychádzok so svojimi domácimi miláčikmi vyhýbali prechádzkam po dlhých trávnatých plochách a aby si vždy všímali rastliny v okolí.

Ak sa váš pes náhodou dostane do kontaktu s jačmeňom alebo jeho semenami, odporúča sa, podobne ako pri odstraňovaní kliešťov, použiť pinzetu a odstrániť všetky zvyšky rastliny, ktoré uviazli v jeho srsti. Ak dôjde k infekcii, je dôležité okamžite vziať svojho psíka k veterinárovi, aby ho vyšetril a vyliečil.