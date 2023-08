Demokrati chcú kompenzovať náklady na kúrenie a zvýšiť daňový bonus

Strana tvrdí, že od januára 2024 hrozí takmer dvojnásobné zdraženie cien plynu, čo chce strana riešiť kompenzáciou nákladov na vykurovanie, a to do výšky jeho priemernej spotreby na Slovensku. Strana chce zároveň zvýšiť daňový bonus na úroky z hypotéky na 600 eur ročne, informovali Demokrati vo štvrtok.

„Hrozí nám dvojnásobné zdraženie cien plynu, čo je obrovský nárast. Ak by sa zase nezasiahlo, zasiahne to drvivú časť domácností, avšak k môjmu sklamaniu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) opäť šíri do značnej miery až nejaké katastrofické scenáre,“ uviedol člen predsedníctva strany Karel Hirman.

Podľa Hirmana až 66 % nákladov na energie v rodinných domoch predstavujú náklady na vykurovanie, ktoré preto považuje za najcitlivejšiu položku, ktorú chcú riešiť. „Navrhujeme kompenzáciu nákladov na vykurovanie, to znamená zemný plyn a dodávky tepla do výšky priemernej spotreby na Slovensku,“ dodal Hirman.

„Benchmarková hodnota, do ktorej by sa tá kompenzácia poskytovala, je objektívne daná a hýbe sa okolo 2500 kubických metrov ročnej spotreby plynu. Keďže nám hrozí viac ako dvojnásobné zdraženie od 1. januára 2024, kompenzácia týchto nákladov do tejto spotreby je únosná aj pre štátny rozpočet a zároveň je spravodlivá a solidárna pre všetkých,“ priblížil. Strana chce zároveň podľa neho podporiť „šrotovné“ na výmenu starých plynových kotlov za nové, ako aj podporiť úsporne opatrenia, napríklad v podobe zateplenia domu či výmeny okien.

ÚRSO sa podľa Hirmana doteraz nevyjadrilo ani k výraznému nárastu distribučných poplatkov. „A tu je otázka, prečo ÚRSO naďalej trvá na týchto vysokých poplatkoch, ktoré ani na môj návrh ako ministra, nezmenilo,“ konštatoval. „Náš spoločný záujem je, aby sme mali v domácnostiach elektrinu za čo najlepšie ceny, vyrobenú na území Slovenska, a to v podniku, kde štát vlastní tretinový podiel,“ poznamenal Hirman.

Podľa podpredsedníčky a líderky kandidátky strany Andrey Letanovskej sa práve vďaka Hirmanovi podarilo zabezpečiť jednu z najväčších pomocí v boji s energetickou krízou. „Vďaka tomu dnes priemerná rodina, ktorá žije v byte, neplatí za energie 400 eur mesačne, ale o polovicu menej,“ dodala.

Mladým rodinám plánujú Demokrati podľa člena strany Jozefa Mihála pomôcť zvýšeným daňovým bonusom na úroky z hypotéky. „Daňový bonus zvýšime na 600 eur ročne. To znamená, že na jednej splátke ušetríte až 50 eur za mesiac. Za určitých podmienok môžeme pristúpiť aj k znovuzavedeniu štátneho príspevku na hypotéku pre mladých vrátane spoluúčasti bánk,“ informoval Mihál.