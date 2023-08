Uhrík: Rušenie malých nemocníc ohrozuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Preto hnutie Republika spustilo petičnú akciu s cieľom zastaviť rušenie nemocníc. V TASR TV to povedal predseda hnutia Milan Uhrík.

Vláda odborníkov Ľudovíta Ódora by podľa neho nemala robiť žiadne kroky smerom k optimalizácii nemocničnej siete a zdravotnícku reformu nechať až na nasledujúcu vládu s mandátom od občanov. Uhrík nie je proti tomu, aby sa náročné úkony centralizovali do veľkých nemocničných centier. Ak by k optimalizácii prišlo postupne, po rokoch a v kontexte premyslenej reformy, hnutie by ju podľa Uhríka automaticky neblokovalo.

V súčasnosti sa však podľa neho rušia aj pracoviská, kde je poskytovaná základná zdravotná starostlivosť. „Nesúhlasím s tým, keď chce niekto zrušiť malú nemocnicu, ako je napríklad vo Svidníku. Roky tie nemocnice fungovali, našli sa na ne zdroje,“ poznamenal. Na vidieku sa podľa neho už roky oslabuje aj ambulantná zdravotná starostlivosť, ktorej nedostupnosť často suplujú práve malé nemocnice.

Ak bude potrebné prijať akútne opatrenia napríklad na stabilizáciu pediatrických pohotovostí, poslanci z hnutia Republika podľa neho zvážia svoju podporu v parlamente prípadným návrhom ministerstva zdravotníctva.

Na otázku, či vláda odborníkov nemá pokračovať v reforme zdravotníctva aj preto, aby bolo možné čerpať zdroje z plánu obnovy, Uhrík odpovedal, že vláda pretláča nesprávne opatrenia. „Je fascinujúce, že sa nestihlo to, čo sa stihnúť malo a tlačí sa dopredu, svojim spôsobom dosť násilne, čo by sa tlačiť nemalo. Napríklad rušenie nemocníc. A čo sa stihnúť malo, napríklad Rázsochy, sa ani nezačalo,“ vyhlásil.

Dotkol sa aj problémov s dofinancovaním samospráv v oblasti energií, ktoré by sa opäť mali začať riešiť po 15. auguste. Podľa neho sa dali vopred predvídať. Nájsť v štátnom rozpočte 108 miliónov eur, ktoré aktuálne samosprávy žiadajú na dofinancovanie energií, nevníma ako problém vzhľadom na tvorbu vysokých rezerv pri jeho koncipovaní.