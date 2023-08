Ako správne zmraziť jahody: Takto si ich môžete vychutnávať celý rok

Azda jedinou nevýhodou jahôd je, že po nazbieraní nevydržia veľmi dlho. Rýchlo zmäknú, zmenia štruktúru alebo ich pohltí hniloba či pleseň. Našťastie ich môžete zmraziť a vychutnávať si ich čerstvé aj neskôr. Do chladničky si odložte len toľko kusov, koľko plánujete zjesť do dvoch či troch dní a zvyšok zavarte, použite do džemu alebo dajte do mrazničky. Pri správnom uskladnení v mrazničke vydržia až rok. Nestačí ich však len napchať do vrecka a zmraziť. Takto by ste mali postupovať.

Ako zmraziť jahody

V prvom kroku jahody očistite. Opláchnite ich pod tečúcou studenou vodou, s tlakom vody však opatrne, aby ste ovocie nepoškodili. Po opláchnutí ich jemne a dôkladne osušte papierovými utierkami a odstráňte zeleň.

Jahody poukladajte na plech vystlaný papierom na pečenie a vložte do mrazničky približne na dve hodiny, kým nezmrznú. Tento krok zabráni tomu, aby sa jahody zlepili do jednej nerozbitnej hmoty.

Keď sú jednotlivé jahody zmrazené, vložte ich do vrecka vhodného do mrazničky, vytlačte prebytočný vzduch, vrecko uzavrite a označte dátumom. Takto zabalené jahody vložte do mrazničky.

Celé alebo nakrájané?

To, či je lepšie zmraziť jahody celé alebo nakrájané, závisí od toho, ako ich chcete v budúcnosti použiť. Ak potrebujete jahody na tortu či ako ozdobu nápoja, jednoznačne ich zmrazte celé. No inak je lepšie nakrájať ich ešte pred zmrazením, pretože krájať ich zamrznuté bude oveľa náročnejšie.