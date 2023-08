Wlachovský: Pomoc Slovinsku je prirodzeným gestom solidarity

Šéf diplomacie pripomenul, že Slovinsko postihli v predchádzajúcich dňoch najhoršie záplavy v histórii. Pomoc, ktorú Slovensko poskytuje v rámci aktivovaného mechanizmu EÚ, preto považuje za úplne prirodzenú. „Slovinsko je naším blízkym partnerom nielen názvom, ale aj vzťahmi, z našej strany je to teda aj gesto solidarity a európskeho partnerstva, o ktorom nepochybujem, že by prišlo aj z opačnej strany, ak by sme v núdzi ocitli my,“ dodal.

Slovensko pomôže Slovinsku pri zvládaní ničivých povodní poskytnutím štyroch ťažkých pásových rýpadiel. Na mieste budú nasadení piati pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), ktorému technika patrí.

Poskytnutím pomoci prejavuje Slovensku solidaritu a nadväzuje na pomoc ponúknutú predsedom vlády SR Ľudovítom Ódorom, ktorý sa počas mimoriadnej situácie spojil so svojím slovinským náprotivkom Robertom Golobom. Slovinská strana následne požiadala o konkrétne technické vybavenie prostredníctvom Európskeho mechanizmu civilnej ochrany (UCPM).