Košický súd opäť začal pojednávať kauzu šikanovania rómskych chlapcov na polícii

Stalo sa tak potom, čo Ústavný súd (ÚS) SR v máji zrušil predchádzajúci oslobodzujúci rozsudok pre desať obžalovaných policajtov.

Generálna prokuratúra (GP) SR v prípade v roku 2010 obžalovala deväť mužov a jednu ženu zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, štyroch z nich aj z vydierania. Viacerí z nich už v súčasnosti v Policajnom zbore (PZ) nepôsobia.

Hlavné pojednávanie sa v stredu začalo za účasti už dospelých poškodených, jedného z nich priviedli z výkonu trestu odňatia slobody. Z obžalovaných na súd nikto neprišiel, zastupovali ich advokáti.

Splnomocnenkyňa poškodených Vanda Durbáková navrhla zmenu senátu prvostupňového súdu vzhľadom na spôsob a dĺžku predchádzajúcich rozhodovaní a vedenia konania. Senát pod vedením sudkyne Daniely Poprockej to vyhodnotil ako námietku zaujatosti, ktorej však nevyhovel.

Na pojednávaní prečítali zápisnicu z úvodného policajného výsluchu, obhajcovia navrhli opätovné vypočutie poškodených, o ktorom súd zatiaľ nerozhodol. Pojednávanie bude pokračovať 13. októbra vypočutím dvoch policajtov, ktorí v kauze viedli prvotný výsluch na zistenie skutkového stavu veci.

Kauza sa viaže na udalosti z 21. marca 2009. Šesť rómskych chlapcov z košického sídliska Luník IX vo veku desať až 16 rokov predviedli na Obvodné oddelenie PZ Košice - Juh pre podozrenie z lúpežného prepadnutia dôchodkyne. Podľa medializovaného videozáznamu policajti chlapcov ponižovali, vysmievali sa im, nútili ich dávať si navzájom facky či vyzliecť sa donaha. Deti mali podľa obžaloby aj biť, vulgárne im nadávať či huckať na ne služobné psy, pričom ich komentáre sa týkali aj rómskeho pôvodu detí.

Okresný súd (OS) Košice II v decembri 2019 obžalovaných oslobodil, čo odvolací krajský súd o rok potvrdil. Podľa verdiktu nebolo preukázané, že sa dopustili trestnej činnosti. ÚS však rozsudok zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie. Zároveň rozhodol o porušení práv vtedajších chlapcov, a to v spojení so zákazom mučenia a krutého zaobchádzania a diskriminácie na rasovom základe. Podstatou zistených defektov súdnej etapy konania bola podľa ÚS neregulárna aplikácia zásady voľného hodnotenia dôkazov. Sťažovatelia predtým uspeli so sťažnosťou na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP).