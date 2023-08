Hlas-SD i Demokrati by podporili mimoriadnu schôdzu k pediatrom

Vyplýva to z vyjadrení podpredsedníčky Hlasu-SD Zuzany Dolinkovej a volebnej líderky Demokratov Andrey Letanovskej. Strana ĽSNS zaujme stanovisko k programu po porade, uviedol pre TASR poslanec parlamentu Martin Beluský z ĽSNS.

„V prvom rade je potrebné vidieť materiál, respektíve legislatívu, ako bude pripravená,“ skonštatovala Dolinková na stredajšej tlačovej konferencii. Víta, že minister zdravotníctva Michal Palkovič v utorok (8. 8.) o situácii s pediatrami a zmenách vo fungovaní ambulantných pohotovostí rokoval so všetkými zainteresovanými. Pripomenula, že na to viackrát vyzývala.

Dolinková zároveň upozornila na to, že niektoré návrhy, napríklad skrátenie ordinačných hodín na ambulantných pohotovostiach, by sa mali realizovať až na budúci rok. „Palkovič si rozhodnutím, že sa to posúva až na 1. januára 2024, akoby umyl ruky a alibisticky posunul tento návrh až na rokovanie vlády, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb,“ podotkla.

Zhodu v otázke zmien vo fungovaní ambulantných pohotovostí víta aj strana Demokrati. „Počkáme na konkrétne opatrenia a návrh legislatívnych zmien. Sme pripravení podporiť dobré návrhy, ktoré budú smerovať k stabilizácii situácie s pediatrami. Veľmi nám záleží na tom, aby malí pacienti neprišli na jeseň o svojho lekára,“ povedala Letanovská.

Strana ĽSNS sa na schôdzi odprezentuje, povedal Beluský. „K programu musíme zaujať stanovisko po porade,“ doplnil. Strana odmieta návrh na zvýšenie poplatkov na urgentoch a ambulantných pohotovostiach. „Zásadne nesúhlasím s akýmkoľvek zvyšovaním poplatkov v zdravotníctve. Zdravotná starostlivosť má byť v zmysle Ústavy SR bezplatná,“ vyhlásil Beluský. ĽSNS zároveň súhlasí so zámerom rozširovania povedomia u pacientov, kedy a s akým problémom treba navštíviť ambulantnú pohotovosť či urgent.

Zástupcovia ambulancií a nemocníc sa v utorok zhodli na súbore opatrení, ktoré majú pomôcť stabilizovať ambulantnú sféru a súčasne podporiť nemocnice. Ide napríklad o zvýšenie poplatkov na urgentoch a ambulantných pohotovostiach. Konsenzus našli okrem iného aj v otázke skrátenia ordinačných hodín ambulantných pohotovostných služieb pre deti.