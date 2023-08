Video: Ako skrátiť šaty bez prešívania: Šikovný trik oceníte najmä pre rýchlosť

Žena sa pod menom @stitchedbyrl na sociálnej sieti podelila o šikovný módny trik, ako si skrátiť šaty bez toho, aby ste vôbec museli šiť. Vo videu, ktoré zdieľala na sociálnej sieti TikTok, si brunetka vyskúšala zelené šaty s rozparkami. Páčili sa jej, no keďže našla na nich jeden problém, rozhodla sa pre rýchlu úpravu.

Rozhodla sa šaty skrátiť a olemovať sama, aby si ich mohla obliecť na svadby a špeciálne príležitosti. „Toto je lenivý dievčenský lem, žiadne šitie, pretože o tri hodiny musím byť na mieste," povedala vo videu.

Šaty si rozložila a aby ich skrátila, odstrihla z nich požadovanú časť. Na olemovanie použila špeciálnu lemovaciu pásku a šaty prežehlila. „Myslím, že to vyzerá roztomilo, takto ich teraz určite môžem nosiť," zhodnotila svoj výtvor. Dodala, že síce nejde o správny krajčírsky spôsob, ale je to cesta, ako sa šaty dajú lemovať. Navyše je to rýchle, jednoduché a vyzerá to dobre.