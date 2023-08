5 znakov, že vás pes nemá rád. Takto to môžete napraviť

Máte pocit, že vás váš pes príliš nemusí? Reč tela psa je jasným ukazovateľom toho, čo k vám pes skutočne cíti. Tieto znaky odhalia, že vás pes naozaj nemá rád alebo sa pri vás necíti dobre.

Reč tela veľa prezradí

Psy používajú svoje telo na komunikáciu medzi sebou aj s ľuďmi. Ako spoznať, že vás pes nemá rád? Odhalí ho reč tela - má zastrčený chvost, krčí sa, vzďaľuje sa od vás.

Aj to, ak pes neudržiava očný kontakt, môže značiť, že vás nemá rád alebo sa vás bojí. Psy zvyčajne prejavujú dôveru a náklonnosť prostredníctvom očného kontaktu. Ak sa pes neustále vyhýba očnému kontaktu, môže to naznačovať nepohodlie alebo nezáujem.

Veľa odhalí aj chýbajúce vrtenie chvostom. Hoci nie každé vrtenie chvostom naznačuje šťastie alebo náklonnosť, jeho nedostatok pri interakcii s vami môže ukázať nedostatok vzrušenia, radosti alebo pozitívnej asociácie.

Vyhýba sa kontaktu s vami

Ak sa pes vyhýba kontaktu s vami, môže ísť o signál, že sa pri vás necíti dobre. Môže sa často skrývať alebo sa presúvať do inej miestnosti, keď sa priblížite. Treba však mať na pamäti, že nie všetky psy sú prítulné a že každý pes sa inak prejavuje. Namiesto túlenia sa môže s vami rád tráviť čas aktívnym spôsobom. Ak sa vyhýba aj tomu, zbystrite pozornosť.

Nechce od vás jedlo ani maškrty

Ak je psovi nepríjemné brať jedlo alebo maškrty z vašej ruky, je to jasný znak toho, že mu vaša blízkosť nie je príjemná. Najmä ak ide o psa, ktorý s radosťou zje všetko, čo vidí.

Vrčí alebo hryzie

Vrčanie či hryzenie je azda najjasnejší spôsob, ako vám môže pes dať najavo, že vás nemá rád alebo sa mu nepáči spôsob, ako s ním v danej chvíli komunikujete. Výnimkou je jemné hryzenie z dôvodu hry.

Viditeľné prejavy stresu

Zívanie, olizovanie pier a dychčanie, všetko bez zjavného dôvodu. Takto spoznáte, že je pes v strese, je nervózny a necíti sa s vami teraz dobre.

Prečo vás váš pes nemá rad?

Existuje viacero dôvodov, prečo vás pes nemusí mať rád:

Nespĺňate jeho potreby.

Niekto s ním v minulosti zle zaobchádzal, má problém s nadväzovaním vzťahov s ľuďmi.

Je opatrný voči novým ľuďom.

Správate sa nepredvídateľne.

Nerešpektujete jeho osobný priestor, nútite ho k objímaniu a iným interakciám, hoci nemá záujem.

Ako zlepšiť vzťah so psom?

Spozorovali ste tieto znaky aj u svojho psa? Nemusíte sa hneď stresovať, v mnohých prípadoch sa to dá zmeniť. Vybudovanie silného vzťahu so psom si však vyžaduje prácu. Začnite tým, že budete rešpektovať jeho priestor a nebudete si vynucovať interakcie. Vďaka tomu sa bude cítiť bezpečne. Trávte so psom kvalitný čas, robte veci, ktoré ho bavia. Pomôcť vybudovať pozitívny vzťah môže aj tréner psov.