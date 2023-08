Spevácka ikona Whitney Houstonová by dnes oslávila 60 rokov

Medzi jej nesmrteľné hity patria piesne How Will I Know, I have nothing, Saving All My Love for You či cover verzia piesne I Will Always Love You. Uznávaná interpretka bola šesťnásobnou laureátkou Grammy a v roku 2006 ju Guinnessova kniha rekordov označila za najviac oceňovanú umelkyňu všetkých čias.

Od narodenia speváčky Whitney Houstonovej uplynie dnes (9. augusta) 60 rokov.

Nerodila sa 9. augusta 1963 v meste Newark v americkom štáte New Jersey do rodiny hudobníkov. Jej matka, známa speváčka Emily Houstonová, bola súčasťou vokálnej skupiny Sweet Inspirations. Spomínaná kapela sprevádzala na vystúpeniach Arethu Franklinovú, ktorá bola krstnou mamou Whitney Houstonovej. Od útleho detstva tak budúca spevácka ikona vyrastala v obklopení prvotriedneho soulu a gospelu.

Najskôr začala spievať v kostole, neskôr vystupovala v baroch po boku svojej matky a vyskúšala si aj prácu modelky či herečky. Do sveta pop music prenikla ako 19-ročná, keď ju hudobný producent Clive Davis objavil v nočnom klube a oslovil na spoluprácu.

V roku 1985 sa umelkyňa predstavila debutovým album Whitney Houston. V nasledujúcom roku jej hity ako Saving All My Love for You a How Will I Know pomohli albumu dostať sa na vrchol hitparády, kde sa udržal 14 týždňov bez prerušenia. Speváčka v roku 1986 získala cenu Grammy za skladbu Saving All My Love for You, pričom toto ocenenie jej odovzdala jej sesternica a zároveň známa speváčka Dionne Warwicková.

Po obrovskom úspechu sa fanúšikovia dočkali v roku 1987 druhého albumu s názvom Whitney. Za singel I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) umelkyňa získala ďalšiu Grammy. V roku 1990 sa verejnosť dočkala tretieho štúdiového albumu I'm Your Baby Tonight. Umelkyňa sa v júli 1992 vydala za speváka Bobbyho Browna a v marci nasledujúceho roka sa páru narodila dcéra Bobbi Kristina Houston Brown.

Whitney Houstonová nevystupovala len na koncertných pódiách, ale objavila sa aj pred kamerou. V úlohe speváčky Rachel Marronovej sa predstavila v úspešnom filme Osobný strážca (The Bodyguard, 1992). V romantickej snímke zaznela jej interpretácia piesne od Dolly Parton s názvom I Will Always Love You. Soundtrack k filmu dominoval na udeľovaní cien Grammy v roku 1994, pričom Houston získala ceny za album roka (The Bodyguard: Original Soundtrack Album), nahrávku roka a najlepší ženský popový vokálny výkon.

V polovici 90. rokov pokračovala v hereckej kariére a diváci ju mohli vidieť vo filmoch Až si vydýchnem (Waiting to Exhale, 1995), Kazateľova žena (The Preacher's Wife, 1996) či v muzikáli Popoluška (Cinderella, 1997).

V roku 1998 vydala album My Love Is Your Love, ktorý jej priniesol ďalšiu cenu Grammy za singel It's Not Right But It's Okay. Nasledovali štúdiové albumy ako Just Whitney (2002) a One Wish: The Holiday Album (2003).

Alkohol, drogy a vážne manželské problémy sa postupne podpísali pod osobný život speváčky, ktorá sa v roku 2007 s manželom rozviedla. V auguste 2009 vydala nový album I Look To You, ktorý sa stretol s vrelým prijatím zo strany hudobných fanúšikov.

Celý svet však 11. februára 2012 zastihla smutná správa. Speváčku totiž v tento deň našli mŕtvu v jej izbe v hoteli Beverly Hilton v kalifornskom meste Beverly Hills. Za príčinu smrti určili náhodné utopenie, ku ktorému prispela srdcová choroba a užitie kokaínu.

V roku 2020 uviedli Whitney Houstonovú do Rokenrolovej siene slávy. O dva roky neskôr prišiel do kín životopisný hudobný film I Wanna Dance with Somebody, ktorý mapuje život speváckej legendy.