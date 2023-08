KDH nepôjde v žiadnom prípade do vlády so Smerom a extrémistami

Reagovala tak na výzvu strany Za ľudí na jasné vyjadrenie k možnej povolebnej spolupráci so Smerom-SD a Hlasom-SD.

„Budeme akceptovať len takú vládu, ktorej prioritou bude zdravotníctvo, školstvo a sociálna pomoc rodinám, seniorom a zraniteľným. Nepôjdeme do žiadnej vlády, ktorá by chcela rušiť špeciálnu prokuratúru či zasahovať do vyšetrovaní. Ani do takej, ktorá si ako podmienku stanoví uzákonenie registrovaných partnerstiev,“ zhrnula hovorkyňa.