Na herca Dušana Kaprálika spomínajú kolegovia aj jeho študenti

Správe o úmrtí "drahého pána profesora herectva na Štátnom konzervatóriu v Bratislave" nemôže a nechce uveriť ani bývalý moderátor Juraj Lím.

„Smutno mi je na duši, môj drahý Kapor. Ďakujem vám za mnohé, boli ste mi oveľa viac ako len učiteľ. Dali ste mi mnohé, x-krát pomohli, dovolím si povedať, že v mojom prípade i zachránili. Boli ste mi prvým ´radoby´ svokrom, čo by otec mojej prvej veľkej lásky a napriek komplikovanému vzťahu pedagóg hlavného predmetu a otec môjho dievčaťa, ste ma s prehľadom nielen udržali na uzde, ale ďalej profesne posúvali vpred,“ píše na sociálnej sieti Lím.

S „milým rodákom“ sa lúči aj humorista, satirik, herec, moderátor, imitátor a spisovateľ Rasťo Piško, ktorý sa s Kaprálikom stretol v DNS pri realizácii Hollého Kuba a komédie Bude ako nebolo. „A samozrejme, zahrali sme si aj v niekoľkých rozhlasových kabaretoch... Debatovali sme nielen o divadle, ale aj o našom rodnom Martine, kde sme mali niekoľko spoločných známych a kamarátov... Budeš mi chýbať, odpočívaj v pokoji,“ uzatvára Piško.

So zosnulým Kaprálikom, ktorý pôsobil na Novej scéne 50 divadelných sezón, si vo viacerých divadelných projektoch zahral aj jeho syn Martin. „Tešil som sa z každého predstavenia, ktoré som mohol s otcom odohrať, bol to pre mňa sviatok a za tie roky sme spolu čo - to pohrali,“ povedal Martin Kaprálik v júni 2021, keď jeho otec uzatváral takmer 50-ročné pôsobenie v DNS. „Vždy mi dával nezištné rady, nielen mne, ale všetkým kolegom, nenápadne, vždy vedel poradiť, mal na to veľký cit,“ prezradil herec.

„Jeho človečina, herecké majstrovstvo, pedagogický talent a láska k Thálii nám budú nesmierne chýbať,“ uvádza DNS na sociálnej sieti k úmrtiu obľúbeného herca, režiséra a pedagóga.

Kaprálik zomrel v utorok po krátkej ťažkej chorobe vo veku 75 rokov.